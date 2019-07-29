المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم بالاراضي المحتلة

واصل المستوطنون الصهاينة ممارساتهم العدوانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بغطاء من سلطات العدو الاسرائيلي.

فقد نصب مستوطنون صهاينة الأحد غرفة حديدة جديدة في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين نصبوا الكرفان في منطقة أبو القندول بالمرمالة”، وأشارت الى أن “عدد الكرفانات التي نصبها المستوطنون في المنطقة أصبح ثلاثة، إضافة لمعرش وسياج”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شقت طريقا استيطانيا في منطقة المرمالة بالغوار قبل حوالي شهر.

المصدر: فلسطين اليوم