جامعة المعارف تخرج دفعة جديدة من طلابها

أقامت جامعة المعارف، مساء أمس الجمعة 26 تموز 2019، حفل التخرج الأول ٢٠١٩، في حرم الجامعة في بيروت، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسيّة والدينيّة، تقدمهم ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني سعادة النائب قاسم هاشم وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وممثل السفير الإيراني في لبنان السيد أحمد الحسيني والمستشار الثقافي الإيراني الدكتور عباس خاميار وممثلي قادة الأجهزة العسكرية و الأمنية الرسمية، إضافة لعدد من رؤوساء وممثلي الجامعات والهيئات النقابية والاجتماعية، بمشاركة من رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة إلى جانب حشد كبير من أهالي الخريجين المحتفى بهم.

بدأ الاحتفال بدخول موكب الخريجين، ثم تلاه موكب مجلس الجامعة والهيئة التعليميّة على وقع الموسيقى الخاصة وتصفيق الحشود المرحبة، وصولاً إلى المدرجات المخصّصة لهم.

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبنانيّ، رحّب عرّيف الإحتفال، الدكتور طليع حمدان، بالحضور مطلقًا شعار الحفل “صنّاع الحياة”. بعد ذلك قرأ برقية التهنئة التي أرسلها فخامة رئيس الجمهورية إلى رئاسة الجامعة مهنئًا الطلاب ومتمنيًا للجامعة النجاح والازدهار. ثم تم عرض فيلم تعريفي عن الجامعة على شاشات كبيرة نُصبت أمام الحاضرين. تلاه كلمتا خرّيجي الدفعتين 2018 و2019 لكل من الطالب المتفوّق في كليّة الإعلام والفنون زين عواضة، والطالبة المتفوّقة في كليّة إدارة الأعمال مريم هاشم.

وألقى رئيس الجامعة البروفسور علي علاء الديّن كلمة استهلّها بالترحيب بالحضور، وبالتّهنئة للخرّيجين وعائلاتهم وأصدقائهم ومحبّيهم وأسرة جامعة المعارف، مؤكدًا أنه “يوم النّجاح والتّقدير، يوم الحصاد والتفوّق، يوم انتهاء مرحلةٍ امتلأت جهدًا ونشاطًا على مدى سنواتٍ ستظلُّ ذكراها عالقةً متلألئةً في النّفوس”.

وتوجّه رئيس الجامعة إلى الخرّيجين بالقول “مجتمعنا سيكون أفضل بعد تخرّجكم، أنتم الأمل، أنتم المعارف التي ستصنع الحياة، انطلقوا بكلّ ثقة بالمستقبل، تمسّكوا بالقيم التي رسّختها الجامعة من الصّدق والنّزاهة والإتقان إلى العدل ومقاومة الظّلم واحترام الإنسان. نحنُ نؤمنُ بكم وبقدراتكُم. ستكونونَ مصدرَ فخرٍ لأهلكم ومجتمعكم ولجامعتكم. ارفعُوا راية جامعة المعارف حيثُ حللتُم وكونُوا صورتَها النّاصعة”.

وأضاف رئيس الجامعة ان “حصولكم على الجوائزِ الدُّوليّة، والنشر في المجلاّت والمؤتمرات المحليّة والعالميّة، هو خير دليلٍ على نجاحِكم وتفوّقكم. لقد أظهرْتُم مهاراتٍ عاليةً في اختصاصاتكم وأصبحتم مؤهّلين لتحقيق الأهداف التي تصبُون إليها، في إحداث التغيير وصناعة الحياة بالعلم والمعرفة”.

كما هنأ علاء الديّن الطلاب الذين قرّرُوا متابعة دراستهم العليا، وكذلك الذين اختاروا الانخراط في سوق العمل ومنْ بينهم من انضمّ إلى أسرة جامعةِ المعارف، مؤكدًا أنّ “الجامعةَ سَتُوَاكِبُ خطاكُم وستقفُ إلى جانبِكُم، لتشجّعَكُم وتُساعدَكم في بناءِ مستقبلِكُم وتأمين فرصة العملِ التي تليقُ بكُم”.

ولفت رئيس الجامعة إلى الإهتمام الخاص الذي توليه بالعلوم الإنسانيّة، “وهي العلومُ التي يجبُ أنْ تُمكّنَ الطالب منْ مواجهة التحدّيات الفكريّة والثّقافيّة”، مشيرًا إلى “أنها بدأت العمل على عقد المؤتمرات وترجمة الكتب ونشر المؤلّفات وإصدار المطبوعات”.

وأعلن علاء الدين عن وضع خطةٍ استراتيجيةٍ للسنوات الثلاث القادمة: 2018-2021 “حيثُ تمَّ تحديدُ الأولويات والأهداف الاستراتيجيةِ، وأهمها: تمتينُ المستوى العلمي المتميّز للجامعة، وتطوير وتحديث منظومة العمل الإداريِّ والأكاديميّ، وتحصين العلم بالأخلاق والقيم الإنسانية السامية، كما الاهتمام بالبحث العلميِّ والتأسيسُ لصورةٍ ناصعةٍ للجامعة، وتوقيعُ اتفاقياتٍ مع جامعات ومؤسسات محلية وأجنبية، تحقيقُ نموِّ الجامعةِ وتوسُّعها وبناءُ المجمَّع الجامعي”.

وتابع علاء الدين “هذا وقد قرّر مجلسُ الجامعة، وفي سياق خطّته الاستراتيجيّة، تفعيل منظومة البحثِ العلميِّ وإطلاقَ مجلّةٍ علميّةٍ محكّمة، وإنشاء مركزٍ للتعليم المستمر، واستحداث مكنزٍ رقميٍّ لأرشفة وحماية الإرث الثّقافيِّ والوطني”.

ختم علاء الدين قائلاً: “إنّ ما تمّ إنجازُه حتى الآن، على المستوى الأكاديمي والإداري، وخلال أربع سنواتٍ فقط، يدعونا للفخرِ والاعتزاز والاطمئنانِ على مستقبل هذه الجامعةِ ومكانتها؛ وأرى من الواجب التّقدّم بالشكر من مجلس أمناء جامعة المعارف، ومن هذا الفريق الرساليِّ من أكاديميين وإداريين ومستشارين على ما قدّموهُ”. وتوجه للخريجين قائلاً: “أنتم أمل الحاضر وبناة المستقبل، أنتم قوّةُ لبنان وثروتُهُ، أنتمْ صُنّاعُ الحياة”.

كما وشهد الاحتفال كلمات باسم الخريجين عرض فيلم عن الخرّيجة من قسم الترجمة واللغات فاطمة فقيه، وهي من ذوي الهمم العاليّة، حيث قبلت التحدّي على مدى أعوام إلى أن وصلت إلى لحظة التخرّج، فما أعاقها صعاب الطريق من السير في طريق النهل من بحور العلم والمعرفة.

بعد الإنتهاء من إلقاء الكلمات، بدأت عملية توزيع الشهادات، فتقدّم رئيس الجامعة إلى المنصة برفقة عمداء الكليّات وسلّموا الشهادات وفق الترتيب الآتي:

– مع عميد كليّة الإعلام والفنون الدكتور علي الطقش لخرّيجي الكليّة،

– مع عميد كليّة الأديان والعلوم الإنسانيّة البروفسور هادي فضل الله لخرّيجي الكليّة،

– مع رئيسة قسم الترجمة واللغات الأستاذة زينب جابر لخرّيجي القسم،

– مع عميد كليّة إدارة الأعمال البروفسور حسين حجازي لخرّيجي الكليّة.

في الختام، منح رئيس الجامعة رسميًّا الشهادة للمتخرّجين، وعلت القبعات وأصوات التصفيق ترافقها مفرقعات ناريّة، ثم التقطت الصور التذكاريّة.

المصدر: بريد الموقع