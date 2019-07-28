الاتحاد الأوروبي: المشاركون باجتماع فيينا أجمعوا على الحفاظ على الاتفاق النووي

أكد الاتحاد الأوروبي أن “اجتماع الاحد بفيينا لنواب وزراء الخارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران أجمعوا على الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع العقوبات عن إيران”.

وقال الاتحاد في بيان له إن “المشاركين في الاجتماع، الذي ترأسته هيلغا-ماريا شميد، نائب منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جددوا التأكيد على الحفاظ على الاتفاق النووي وأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات جزءان أساسيان من الاتفاق”.

ولفت البيان الى ان “المشاركين أكدوا على دعمهم القوي ومسؤوليتهم الجماعية حيال المشاريع النووية وخاصة مفاعلي أراك وفوردو، وهي أساسية ضمن خطة الاتفاق النووي لضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي”.

المصدر: سبوتنيك