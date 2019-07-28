المفتي دريان: قمة روحية اسلامية مسيحية الثلاثاء في بيت الطائفة الدرزية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2019 - 22:15

المفتي دريان: قمة روحية اسلامية مسيحية الثلاثاء في بيت الطائفة الدرزية

منذ 35 mins 28 July، 2019
المفتي دريان
لبنان

قال “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان “سنلتقي يوم الثلاثاء في بيت الطائفة الدرزية في قمة روحية اسلامية – مسيحية في هذه الظروف الضاغطة والطارئة”.

واضاف المفتي دريان الاحد “اما انتم ايها السياسيون فإن الشعب اللبناني على اختلاف مناطقه وتوجهاته اعطاكم الثقة، الا يجدر بكم ان تكونوا على مستوى هذه الثقة؟ الا يستدعي منكم هذا الامر ان يكون هناك حالة طوارىء للنهوض بلبنان ومؤسساته”.

واكد المفتي دريان “بوحدتنا الوطنية وبالحوار والتفاهم نستطيع ان نتعدى الازمات وبتكاتفنا لا تتراكم علينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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