أنصار الله تدين جرائم النظام البحريني: لولا الدعم الأمريكي والإسرائيلي لما تجرأ على ارتكابها

أدان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن الأحد “الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها النظام البحريني المجرم بحق الشعب البحريني والتي كان آخرها إعدام الناشطين أحمد الملالي وعلي العرب”.

وأعلن المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له “تضامنه الصادق مع الشعب البحريني المظلوم ووقوفه مع مطالبه المشروعة وقضاياه العادلة”.

وأكد البيان أنه “لولا الدعم والغطاء الأمريكي والإسرائيلي للنظام البحريني العميل لما تجرأ على ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الشعب البحريني الذي يطالب بالحرية والكرامة والاستقلال”.

المصدر: بريد الموقع