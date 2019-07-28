تصاعد التوتر في كشمير إثر نشر الهند قوات إضافية

تصاعدت حدة التوتر في إقليم كشمير المدار من قبل الهند إثر نشر حكومة نيودلهي 10 آلاف مقاتل إضافي من القوات شبه العسكرية التابعة لها في المنطقة، في خطوة وصفتها الهند بـ “الروتينية”.

وقال مسؤولون من الهند إن 10 آلاف مقاتل آخرين سينشرون في الإقليم قريبا، في إجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على القوات المشرفة على ضبط الأمن في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان، والتي عملت هناك خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وخاصة خلال الانتخابات العامة.

وأوضح المدير العام للشرطة الهندية ديلباغ سينغ أن “استقدام التعزيزات يأتي لاستبدال بعض القوات التي ستنقل إلى خارج الإقليم أو ستتلقى تدريبات إضافية”.

من جهتها، قالت مصادر هندية إن “الإجراء يأتي تحسبا لمظاهرات محتملة قد تنظم في الإقليم احتجاجا على قرار أو خطوة”، من دون تقديم ايضاحات بشأن ذلك “القرار” المتوقع.