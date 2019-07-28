أفغانستان: تفجيرات في بداية حملة الانتخابات الرئاسية

شهد افتتاح حملة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان تفجيرات الاحد، وقتل شخصان وأصيب 25 آخرون في اعتداء استهدف مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس غني أمر الله صالح.

ووقع أول انفجار قرب مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس قرابة الساعة 16.40 الاحد ثم اقتحم عدد من المهاجمين المكتب، ولم يصب صالح بجروح خطيرة، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية نصرت رحيمي “طوقت قوات الامن المنطقة وتحاول قتل المهاجمين في اسرع وقت”.

وفي وقت سابق الأحد هز انفجار العاصمة الافغانية بعد ساعات من بدء الحملات الانتخابية، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وقال رحيمي أن الانفجار وقع بالقرب من قاعة أفراح معروفة شمال كابول قرب المطار قرابة الساعة 4.40 مساء (12.10 بتوقيت غرينتش).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية