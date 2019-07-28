محافظ بعلبك: “فاجعة يونين” فرصة لوضع حد نهائي لهكذا حوادث

دعا “محافظ بعلبك الهرمل” بشير خضر إلى أن تكون “فاجعة يونين التي حصلت بالأمس، فرصة لوضع حد نهائي لهكذا حوادث، كي لا يتكرر هذا المشهد المأساوي”.

وقال خضر الاحد “تقوم الأجهزة الأمنية ببذل المستحيل من أجل فرض الأمن والأمان، كي تعود المنطقة لتلعب دورها السياحي والثقافي، فتأتي هكذا أحداث لتعيدنا سنين ضوئية إلى الوراء”.

وشدد خضر على أن “الوقت قد حان لنقف صفا واحدا ضد التفلت والعنف لأن لا رابح هنا إلا أعداء الوطن، وهذه خيانة عظمى بحق الشهداء الذين استشهدوا لنحيا بكرامة”.

وقال خضر “ننتظر من جميع الفاعليات في بعلبك الهرمل ان تأخذ موقفا واحدا وحازما إزاء هذه الحالات، ولنعود إلى ميثاق الشرف الذي اطلقه سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر في بعلبك ووقع عليه جميع العائلات والعشائر في حينه، الله يسامح، الله يرحم، الله يهدي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام