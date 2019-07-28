غرفة التحكم المروري في لبنان: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2019 - 19:33
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نصر تموز 2006 قلب المعادلة في المنطقة وليس في لبنان فقط
الشيخ قاسم: على الحكومة الإسراع في وضع سياسات واستراتيجيات واضحة لها علاقة بالشأن الزراعي والصناعي تبقي الناس بمناطقهم
الشيخ قاسم: سنبقى الصوت المرتفع مع الحركة الدؤوبة لإنصاف الناس والعمل لمصالحهم
الشيخ نبيل قاووق: نظام البحرين يعبر بسياسة الإجرام والقمع والإرهاب عن المشروع الصهيوني الأميركي وهو يقتل شعبه لأجل عرشه
تشييع حاشد للشهيد محمد المقداد الذي قضى برصاص الشرطة والقنابل الغازية السامة في منطقة البلاد القديم في البحرين
مواجهات بين المشيعين والقوات الامنية بعد انتهاء تشييع الشهيد محمد المقداد في البلاد القديم غرب المنامة
الرئيس الإيراني خلال استقبال وزير الخارجية العماني: إيران وعمان المسؤولتان الرئيسيتان عن ضمان أمن مضيق هرمز
الشيخ حسن روحاني: سنواجه بقوة أي خرق للقواعد التي تضمن أمن مضيق هرمز وبحر عمان
الرئاسة الإيرانية عن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي: ضمان أمن واستقرار المنطقة لن يكون ممكناً من دون مشاركة إيران
رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني خلال لقاء بن علوي: أي تدخلات جديدة في المياه الخليجية ستجر أخطاراً غير متوقعة
لاريجاني: استراتيجية إيران تكمن في تعزيز الأمن في المنطقة وعلى بعض دولها تغيير سياساتها إذا أرادت أمناً مستقراً
البرلمان الإيراني عن بن علوي: يتوجب زيادة التعاون بين دول المنطقة في ظل وجود حكام يفتقدون للحكمة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إعلان الأوروبيين عزمهم إرسال سفن حربية إلى الخليج خطوة عدائية واستفزازية ستفاقم التوتر
مقتل طفل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار دراجة نارية مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
ليبيا: مقتل 5 أطباء وإصابة 8 أشخاص إثر قصف جوي استهدف مستشفى ميدانياً تابعاً لقوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس
الهيئة العليا للإنتخابات في تونس: قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من 2 الى 9 آب
الهيئة العليا للإنتخابات في تونس: تقليص فترة الحملة الانتخابية من 22 الى 13 يوما
وقفة احتجاجية أمام سفارة نيجيريا في لندن للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ ابراهيم زكزكي الذي ستتم محاكمته الاثنين
أفغانستان: 6 جرحى على الأقل جراء تفجير ضرب منطقة شمال العاصمة كابول
غرفة التحكم المروري في لبنان: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي
منذ 45 mins
28 July، 2019
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