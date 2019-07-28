غرفة التحكم المروري في لبنان: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2019 - 19:33

غرفة التحكم المروري في لبنان: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي

منذ 45 mins 28 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة