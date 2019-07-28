الجيش اللبناني يمشط منطقة حدودية مع سوريا بعد اشتباك بين مهربين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2019 - 19:33

الجيش اللبناني يمشط منطقة حدودية مع سوريا بعد اشتباك بين مهربين

منذ 1 ساعة 28 July، 2019
علم الجيش اللبناني
لبنان

قامت قوات الجيش اللبناني الاحد بتمشيط المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا في تلال مجدل عنجر وجبل الصويري، للبحث عن جرحى أو مسلحين، على اثر الاشتباك المسلح الذي وقع بين مهربين لبنانيين وسوريين.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “فوج الحدود البري الثالث في الجيش، والمنتشر عند منطقة المصنع الحدودية في السلسلة الشرقية، باشر بتمشيط المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا في تلال مجدل عنجر وجبل الصويري، للبحث عن جرحى أو مسلحين، على اثر الاشتباك المسلح الذي وقع بين مهربين لبنانيين وسوريين”.

وذكرت الوكالة أن “المعلومات الأولية أكدت مقتل أحد المهربين السورين، وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى داخل الأراضي السورية، إضافة إلى إصابة مهربين لبنانيين نقلهما الدفاع المدني إلى المستشفى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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