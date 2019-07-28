الخارجية الروسية: عودة إيران إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها في الاتفاق النووي أمر غير واقعي حاليا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عودة إيران إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي أمر غير واقعي حاليا.

وقال ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد عقب اجتماع للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي في فيينا “هناك مشاركون في الصفقة يعتبرون أن على إيران أن تعود، دون أي شروط ومتطلبات إضافية، إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها. لكن في الظروف الحالية هذا الأمر غير واقعي على الإطلاق”.

وأفاد ريابكوف مع ذلك بأن المشاركين في الاجتماع “اتفقوا على بذل جهود عملية إضافية لكي تحصل إيران على الفائدة الاقتصادية التي خسرتها بسبب الموجات الأخيرة من العقوبات الأمريكية بالغة القسوة”.

وفي سياق متصل، أكد ريابكوف أن اجتماع فيينا تطرق إلى قضية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “Grace 1″، مشيرا إلى أن “هذه المناقشات جرت بصورة نشطة”.

المصدر: روسيا اليوم