نجران: تدمير آلية لمرتزقة الجيش السعودي في رشاحة الغربية بعبوة ناسفة ومصرع وإصابة من عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2019 - 19:34

نجران: تدمير آلية لمرتزقة الجيش السعودي في رشاحة الغربية بعبوة ناسفة ومصرع وإصابة من عليها

منذ 1 ساعة 28 July، 2019
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