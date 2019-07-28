فيصل كرامي: لبنان بلد منهوب وليس بلدا مفلسا

قال رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي إن “لبنان بلد منهوب وليس بلدا مفلسا”. وتابع “هناك الكثير من المشاريع التي صرفت عليها مبالغ طائلة دون نتيجة مرضية”، واضاف “هذا ما يسمى النهب المنظم للأشخاص والمتعهدين عينهم”.

ولفت كرامي الاحد الى انه “حين بدأت مناقشة الموازنة كان لنا موقف من الموازنة برفضها لسببين، اولها السبب التقني المتعلق بالموازنة عينها ويعتمد على عدم قناعتنا بأن هذه الموازنة ستحقق نموا، ولأن هذه الموازنة فيها فرض ضرائب على الناس ومس تقديمات القوى العسكرية التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت”، واوضح ان “هذه الموازنة لا تحمل رؤية اقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام