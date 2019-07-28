عراقجي: لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2019 - 16:31

عراقجي: لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات

منذ 18 mins 28 July، 2019
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