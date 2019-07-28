عراقجي: : اجتماع فيينا تناول قضية السفن المحتجزة والأجواء كانت إيجابية والمناقشات سارت بشكل جيد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2019 - 16:31
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نصر تموز 2006 قلب المعادلة في المنطقة وليس في لبنان فقط
الشيخ قاسم: على الحكومة الإسراع في وضع سياسات واستراتيجيات واضحة لها علاقة بالشأن الزراعي والصناعي تبقي الناس بمناطقهم
الشيخ قاسم: سنبقى الصوت المرتفع مع الحركة الدؤوبة لإنصاف الناس والعمل لمصالحهم
الشيخ نبيل قاووق: نظام البحرين يعبر بسياسة الإجرام والقمع والإرهاب عن المشروع الصهيوني الأميركي وهو يقتل شعبه لأجل عرشه
الرئيس الإيراني خلال استقبال وزير الخارجية العماني: إيران وعمان المسؤولتان الرئيسيتان عن ضمان أمن مضيق هرمز
الشيخ حسن روحاني: سنواجه بقوة أي خرق للقواعد التي تضمن أمن مضيق هرمز وبحر عمان
الرئاسة الإيرانية عن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي: ضمان أمن واستقرار المنطقة لن يكون ممكناً من دون مشاركة إيران
رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني خلال لقاء بن علوي: أي تدخلات جديدة في المياه الخليجية ستجر أخطاراً غير متوقعة
لاريجاني: استراتيجية إيران تكمن في تعزيز الأمن في المنطقة وعلى بعض دولها تغيير سياساتها إذا أرادت أمناً مستقراً
البرلمان الإيراني عن بن علوي: يتوجب زيادة التعاون بين دول المنطقة في ظل وجود حكام يفتقدون للحكمة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إعلان الأوروبيين عزمهم إرسال سفن حربية إلى الخليج خطوة عدائية واستفزازية ستفاقم التوتر
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي يبلغ النواب في مجلس الشورى بإعادة تصميم مفاعل آراك بتغيير تقنياته
إصابة 3 مستوطنين صهاينة جراء رشق سيارتهم بالحجارة قرب مستوطنة كارني شمرون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
جيش العدو يعلن عن اعتقال 7 فلسطينيين خلال مداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
سلاح الجو اليمني المسير ينفّذ عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K" على أهداف عسكرية وحيوية في مطار نجران
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: عمليات الطيران المسير حققت أهدافها بدقة وأدت لتعطيل الملاحة الجوية بمطار نجران
سقوط جرحى نتيجة قصف مدفعي سعودي على المناطق السكنية في منطقة ذويب في مديرية حيدان بصعدة
ليبيا: مقتل 5 أطباء وإصابة 8 أشخاص إثر قصف جوي استهدف مستشفى ميدانياً تابعاً لقوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس
حركة طالبان تعلن أن المحادثات بين الأطراف الأفغانية لن تبدأ إلا بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأجنبية
رئيس الوزراء البريطاني: على الاتحاد الأوروبي إلغاء البند المتعلق بإيرلندا في اتفاق بريكست لتحقيق تقدم بالمفاوضات
إصابة 12 شخصاً في إطلاق نار في حديقة بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية
مقتل 29 شخصاً وفقدان 22 آخرين نتيجة انزلاق تربة أدى إلى طمر قرية جنوب غرب الصين
الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين خلال تظاهرة غير مرخصة في هونغ كونغ
سفارة روسيا في بيونغ يانغ تعلن أن كوريا الشمالية أفرجت عن سفينة صيد روسية كانت تحتجزها منذ منتصف تموز/يوليو الماضي
عراقجي: : اجتماع فيينا تناول قضية السفن المحتجزة والأجواء كانت إيجابية والمناقشات سارت بشكل جيد
منذ 20 mins
28 July، 2019
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