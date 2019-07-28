عراقجي: : اجتماع فيينا تناول قضية السفن المحتجزة والأجواء كانت إيجابية والمناقشات سارت بشكل جيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2019 - 16:31

عراقجي: : اجتماع فيينا تناول قضية السفن المحتجزة والأجواء كانت إيجابية والمناقشات سارت بشكل جيد

منذ 20 mins 28 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة