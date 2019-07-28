الحشد الشعبي شل حركة داعش في 12 منطقة ديالى

اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاحد، أن الحشد الشعبي شل حركة تنظيم داعش الإرهابي في 12 منطقة داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلع عليه موقع “الحشد الشعبي”، إن “انتشار الحشد الشعبي في عدة قواطع مهمة ضمن حدود ديالى ولاسيما الشمالية والشمالية الشرقية قد ساعد في شل حركة خلاياه النائمة في 12 منطقة كان بعضها ساخنا”.

واضاف الحسيني، ان “ داعش لايسيطر ولا على متر واحد من ارض ديالى وكل هجماته تتبنى مبدأ اللصوصية وهي الاستهداف عن بعد ثم الهروب لانه يخشى المواجهة المباشرة”.

ولفت الحسيني إلى أن “وجود الحشد الشعبي استراتيجي وحقق نتائج مهمة في السنوات الماضية”.

المصدر: اعلام الحشد الشعبي