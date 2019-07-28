بدء الاجتماع الطارئ للجنة الاتفاق النووي في فيينا

وينقعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم في فيينا على مستوى مساعدي ومسؤولي الشؤون السياسية بوزراة خارجية الدول الاعضاء في مجموعة 4+1، الى جانب ممثل الاتحاد الاوروبي.

ويثمل ايران في هذا الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، ومن الاتحاد الاوروبي مساعدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد السيدة هليغا اشميد.

يذكر ان عراقجي واشميد يترأسان الاجتماع الطارئ للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا؛ والذي ينعقد بدعوة من دول ايران وفرنسا والمانيا وبريطانيا.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية اجرى مباحثات ثنائية ومنفصلة مع السيدة اشميد وايضا ممثلي روسيا والصين في هذا الاجتماع.

ويضم الوفد الايراني الى فيينا فضلا عن عراقجي، كلا من مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا كاظم غريب ابادي، ومستشار وزير الخارجية الايراني، ممثل منظمة الطاقة النووية الايرانية بهزاد صابري.