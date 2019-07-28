سورية: العثور على أسلحة وأجهزة اتصال من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الشمالي الشرقي

عثرت الجهات المختصة في درعا على أسلحة خفيفة ومتوسطة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي خربة غزالة والغارية الشرقية بريف درعا الشمالي الشرقي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة لوكالة “سانا” أنه بالتعاون مع الأهالي تم “ضبط مستودع في قبو أحد المنازل في المنطقة بين قريتي خربة غزالة والغارية الشرقية يحوي رشاشات وبنادق آلية وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وقذائف هاون من عيارات مختلفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية”.

وتتابع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العاملة في المنطقة الجنوبية والأهالي أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التي طهرها الجيش لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظاً على حياة المدنيين وتمهيداً لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم بأمان.

المصدر: سانا