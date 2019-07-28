3 قتلى و4 جرحى باشكال فردي في يونين

افاد الوكالة الوطنية للاعلام في بعلبك انه عند الواحدة من بعد منتصف الليل وخلال حفل زفاف عند مفرق بلدة يونين محلة الفيضة، وقع أشكال فردي، تطور إلى تبادل إطلاق النار، ما ادى الى مقتل ثلاثة أشخاص، وجرح أربعة آخرين.

القتلى هم: ط. ز. نقلت جثته الى مستشفى الريان في بعلبك، ع. ي وشقيقه ع، تم نقل جثتيهما إلى براد مستشفى دار الحكمة في بعلبك.

كما، أصيب بجروح كل من: “ع. ط. ز.” وشقيقه “أ.ط.ز” ونقلا الى مستشفى دار الأمل الجامعي، و “ر. ح. ب” التي نقلت الى مستشفى دار الحكمة وهي في حال حرجة، و “م. أ. أ”.

هذا وشهدت المنطقة توترا أمنيا وإطلاق نار وقذائف آر. بي. جي في الهواء لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، ونفذ الجيش اللبناني انتشارا، واتخذ تدابير لمنع لتفاقم الأمور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام