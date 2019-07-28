اللقاء الاسلامي الوطني: التعطيل الحكومي يظهر عجزا وفشلا امام اي ازمة او استحقاق

عقد اللقاء الإسلامي الوطني اجتماعه الدوري في منزل الأستاذ عبدالله الشمالي في عكار، في حضور منسق اللقاء الشيخ ماهر عبدالرزاق وصدر عنه بيان تلاه عضو اللقاء الشمالي، اعتبر فيه “ان تعطيل مجلس الوزراء أمام اي حادثة يظهر عجزا وفشلا للحكومة أمام أي أزمة أو إستحقاق، لذلك المطلوب من الحكومة أن تغلب مصالح الناس وحل مشاكلهم والوقوف عند أزماتهم وحاجاتهم على مصالح أحزابهم، فواجب الحكومة أن تسارع إلى الإنعقاد لإدارة مصالح الناس وإحالة كافة ملفات الحوادث الأمنية إلى القضاء.

وطالبوا الحكومة ب “التعامل مع محافظة عكار على أنها جزء أساسي من لبنان وذلك بإنصافها وإعطائها حقها من الدولة في الإنماء والتوظيف”، وأكد “أن موازنة لا حصة فيها لعكار هي موازنة تفتقد إلى الوطنية”.

واعتبروا “أن قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين ظالم وغير منصف”. كما دانوا الإعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وأكدوا “ان زيارة الوفد الإعلامي العربي إلى العدو الصهيوني زيارة تطبيعية تلحق الذل والعار بأصحابها، وأشادوا ب”الإجماع الفلسطيني على رفضها والتعامل معها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام