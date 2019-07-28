القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي مقر قيادة تحالف العدوان في #نجران

استهدفت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم الأحد؛ بصاروخ باليستي قصير المدى مقر قيادة تحالف العدوان جنوبي سقام في نجران.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

وأوضح سريع أن عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف.

وقال متحدث القوات المسلحة “نؤكد اليوم لقوى العدوان أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية ستلاحقهم أينما كانوا وأن بنك أهدافنا يتوسع يوما بعد يوم”.

وكان سلاح الجو المسير نفذ قبل ساعات؛ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2k على مطار نجران؛ مستهدفا مرابض الطائرات وغرف التحكم ومواقع عسكرية وحيوية في المطار.

المصدر: المسيرة