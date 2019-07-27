السراج وماكرون يلتقيان في تونس ويناقشان الأوضاع في ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 21:38

السراج وماكرون يلتقيان في تونس ويناقشان الأوضاع في ليبيا

منذ 2 ساعة 27 July، 2019
أخبار موقع المنار

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