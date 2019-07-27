الوزير قماطي: مصرون على العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء وعلى الجميع ان يتواضع لتعود مسيرة البلد إلى ما كانت عليه

رعى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي احتفالا نظمته مدارس المصطفى في النبطية لتكريم طلابها الناجحين بالامتحانات الرسمية، في حضور مدير “جمعية تعليم الدين الاسلامي في لبنان” الشيخ علي سنان، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان المهندس باسم شرف الدين وشخصيات وفاعليات وذوي الطلاب.

بعد دخول موكب الطلاب المكرمين، والنشيد الوطني ونشيد مدارس المصطفى، ألقى الوزير قماطي كلمة تحدث فيها عن “الانتصار الذي حققه محور المقاومة في لبنان بانتصاره على الارهاب التكفيري، وفي سوريا وفلسطين واليمن”، وقال “ان محور المقاومة دول وحركات لن تسمح لهم بتمرير مؤامراتهم وخطتهم لان المنتصر هو الذي يفرض شروطه”.

وعن الوضع الداخلي اللبناني، اوضح الوزير قماطي اننا “لن نتعاطى بعقلية المنتصر والمهزوم ولا بعقلية المستكبر، فنحن مع انتصارنا في المنطقة نتمسك بتواضعنا وتعاوننا واخلاقنا ولا نخرج عن هذا مطلقا، ونحن متمسكون بتعاوننا وتفاهمنا وتجاوزنا للخلافات السياسية لاننا وصلنا الى نتيجة انه لا احد يستطيع ان يلغي احدا”.

وأضاف “نحن اول من يدعو الى العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء، ومصرون على ذلك وفي اسرع وقت ممكن، وعلى الجميع ان يتواضع وان يضع حدا للمكابرة حتى تعود مسيرة البلد الى ما كانت عليه”.

وتابع”مشروع المقاومة مستمر، ولن يستطيعوا فرض أي شيء علينا، لاننا الرقم الصعب وسنبقى، اولويتنا مصلحة الوطن ومصلحة الامة وفلسطين ولن يغير ذلك شيء”.

وتوجه الى التلامذة بالقول “بتمسككم بأهل البيت ومدرسة عاشوراء سنستمر بالانتصارات والانجازات”، وبارك لهم نجاحهم.

ثم وزع وسنان شهادات تقديرية على الطلاب المكرمين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام