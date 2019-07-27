البحرين: صدامات بين الاهالي والقوات الامنية غرب المنامة بعد قمع تظاهرة رافضة لجريمة الاعدام التي نفذتها السلطات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 19:24

البحرين: صدامات بين الاهالي والقوات الامنية غرب المنامة بعد قمع تظاهرة رافضة لجريمة الاعدام التي نفذتها السلطات

منذ 2 ساعة 27 July، 2019
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