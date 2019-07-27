الحكومة الأفغانية تعلن بدء المفاوضات المباشرة مع طالبان في غضون أسبوعين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 19:24
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال مؤسسة جهاد البناء: خضنا نقاشات جدية من أجل أن تخرج الموازنة قوية
السيد نصرالله: نحن مع انعقاد الحكومة بأسرع وقت ومستعدون لنكون اول الحاضرين والاتهامات في قضية قبر شمون هي للضغط
السيد نصرالله: اذا كان لدى الحزب مشكلة مع أحد يقوم بمواجهته مباشرة دون أي خوف والقول بأننا نحكم لبنان ليس صحيحاً
السيد نصرالله: لم نتدخل أبداً في حادثة قبرشمون وما يتردد بحقنا هو كذب وتزوير للحقائق ومحض افتراء
السيد نصرالله: مسألة العامل الفلسطيني في لبنان ترتبط بقضية فلسطين وهذا ليس موضوعاً تقنيا انما هو موضوع سياسي واستراتيجي
السيد نصرالله: وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو سلاح بيد السلطة يجب أن تستخدمه
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندعو الحكومة اللبنانية لتبني تصريحات السيد نصر الله لجهة ضرورة إعطاء العامل الفلسطيني حقوقه
إستشهاد الشاب الفلسطيني "أحمد محمد القرا" متأثراً بجراح أصيب بها خلال مشاركته بمسيرات العودة الجمعة
وكالة سانا: إرهابي يفجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش السوري مقراً للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا
جمعية الوفاق: نظام البحرين يعدم الشابين أحمد الملالي وعلي العرب رغم كل النداءات الدولية بعدم تنفيذ الإعدام
جمعية الوفاق: نظام البحرين يرفض تسليم الشهداء الذين أعدمهم لذويهم ويحدد مقبرة معينة لدفنهم من دون حضور أحد
إئتلاف شباب ثورة 14 شباط: لإعلان حالة الغضب وتصعيد الحراك بعد إعدام نظام البحرين الشابين أحمد الملالي وعلي العرب
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يبقي تحالف السعودية على اليمن على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال
غوتيريش: التقرير حول الانتهاكات بحق الأطفال يوثق قتل التحالف السعودي في اليمن 729 طفلاً
مصادر يمنية: شهيد وعدد من الجرحى بقصف مدفعي لقوى العدوان على شارع موسى بمديرية الميناء بالحديدة
تونس: تشييع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى مثواه الأخير بحضور عدد من قادة دول العالم
البعثة الإفريقية إلى السودان تؤكد إستئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد توقف دام أكثر من أسبوع
ليبيا: قوات حفتر تعلن السيطرة على معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور إيران ويلتقي نظيره محمد جواد ظريف لبحث التطورات في منطقة الخليج
السفارة الروسية بطهران: دبلوماسيون روس التقوا البحارة الروس المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية وأكدوا سلامتهم
الرئيس الأميركي يبحث الملف الإيراني هاتفياً مع نظيريه الفرنسي والبريطاني
المحكمة العليا الأميركية تسمح للرئيس دونالد ترامب باستخدام أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك
الولايات المتحدة توافق على صفقتي سلاح لدعم طائرات أف-16 باكستانية وسي-17 هندية قيمتهما 795 مليون دولار
وزير الدفاع الفنزويلي بحث مع السفير الروسي في بلاده تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتقني
أفغانستان: مقتل 4 من رجال الأمن وجرح 20 بانفجار سيارة مفخخة وسط البلاد
الحكومة الأفغانية تعلن بدء المفاوضات المباشرة مع طالبان في غضون أسبوعين
منذ 2 ساعة
27 July، 2019
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