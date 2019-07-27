التحكم المروري: تصادم بين عدد من السيارات على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وزحمة سير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 19:25

التحكم المروري: تصادم بين عدد من السيارات على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وزحمة سير في المحلة

منذ 2 ساعة 27 July، 2019
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