تيار الوفاء في البحرين: هذه الدماء قد عززت من إرادة المقاومة والقصاص والمحاكمة

اكد تيار الوفاء في البحرين ان إنذارنا ووعيدنا للعصابة الخليفية الموغلة في دماء الوطن، أن جريمة الإعدام التي نفذتموها اليوم قد كتبت حكم الإعدام والثأر والملاحقة على رموز هذا النظام ومرتزقته.

واضاف أن ما اقترفتموه هو جريمة جبانة لطّخت صفحة أخرى من تاريخكم الأسود المليء بالجرائم والخيانات، ولن تنجح في تعزيز جبهتكم الداخلية التي تشهد التصدّع والتراجع. ولقد حسم شعبنا معكم خيار عدم إمكان التعايش معكم، وإن هذه الدماءِ قد عززت من إرادة المقاومة والقصاص والمحاكمة لرموز العصابة الحاكمة ومجرميها.

وتوجه إلى أبناء شعبنا والقوى المعارضة المخلصة بالقول : ونحن نرى إيغال العصابة الحاكمة في دماء شبابنا مرة بعد أخرى، لقد آن الآوان لحسم الخيارات السياسية، سواء بلحاظ جرائم النظام، أم بلحاظ المتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية.

المصدر: بريد الموقع