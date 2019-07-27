#الشيخ_الديهي: واهمون إن ظنوا بأن ممارساتهم هذه ستمنع شعبنا من المضي في دربه بل سنواصل الدرب على خطى الشهداء لتحقيق مطالبنا العادلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2019 - 16:53

#الشيخ_الديهي: واهمون إن ظنوا بأن ممارساتهم هذه ستمنع شعبنا من المضي في دربه بل سنواصل الدرب على خطى الشهداء لتحقيق مطالبنا العادلة

منذ 43 mins 27 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة