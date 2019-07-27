#الشيخ_الديهي: إعدام الشهداء #أحمد_الملالي و #علي_العرب من ثمار ارتماء النظام في أحضان الصهاينة بعد فشله في إنهاء الأزمة الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 16:54

#الشيخ_الديهي: إعدام الشهداء #أحمد_الملالي و #علي_العرب من ثمار ارتماء النظام في أحضان الصهاينة بعد فشله في إنهاء الأزمة الداخلية

منذ 45 mins 27 July، 2019
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