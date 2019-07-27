النائب بزي: الحقوق المكتسبة للمواطنين هي فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية

اكد النائب علي بزي “ضرورة الخروج من حالة المراوحة التي يعيشها البلد، والتي لا يحتملها الوضع العام، وبالاخص الملفات العالقة امام حالات الترف واللامبالاة والمكابرة والعناد”.

واعتبرالنائب بزي خلال استقباله وفودا بلدية وشعبية وحركية في مكتبه في بنت جبيل، حيث تابع مع زواره موضوع الحرائق الذي أتى على عدد كبير من المزروعات في قرى القضاء مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومع وفد من متقاعدي التعليم الثانوي شؤونا تربوية، ان “الحقوق المكتسبة للمواطنين هي فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية، وهم ضحايا بعض المواقف السياسية التي تفسر الميثاق والعيش المشترك والقانون والدستور كما يحلو لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام