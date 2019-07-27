تونس تشيع جثمان رئيسها الباجي قايد السبسي

تستعد تونس السبت لتشييع جثمان رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي، إلى مثواه الأخير بمشاركة عدد من قادة الدول. وحددت رئاسة الجمهورية موعد انطلاق الموكب قرابة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والفلسطيني محمود عباس والجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب رؤساء أو ممثلين عن العديد من الدول كالولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر والامارات والسعودية وتركيا وايران والأردن وكندا وبريطانيا واليابان وغيرهم.

وينطلق موكب الجنازة من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز، على بُعد نحو 25 كيلومترا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته. وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن سن ناهز 93 عاماً إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في العاصمة.

المصدر: موقع روسيا اليوم