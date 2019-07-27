كاتدرائية نوتردام مهددة مجدداً!

حذر كبير مهندسي المواقع التاريخية في فرنسا فيليب فيلينوف،من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يهدد بانهيار سقف كاتدرائية نوتردام في باريس بالكامل.وبعد مرور 3 أشهر على الحريق الكارثي، أطلق كبير المهندسين في الكاتدرائية، تحذيرا صارخا بشأن تهديد جديد للمعلم التاريخي المميز: موجة الطقس الحار.وفي حديثه مع الصحفيين قال فيلينوف: “إنني قلق للغاية بشأن الموجة الحارة”.وما يزال الكثير من الجدران الحجرية للكاتدرائية “مشبعا” بالماء، منذ قيام رجال الإطفاء بإخماد حريق نوتردام في نيسان الماضي. وعلى الرغم من أن أجهزة الاستشعار الموضوعة في جميع أنحاء الهيكل لم تكشف عن أي حركة بعد، إلا أن فلينوف يخشى انهيار سقف الكاتدرائية لأن الطقس الحار يسرع عملية التجفيف.وما يزال سقف نوتردام مغطى بالقماش المشمع إلى الآن، حيث يقوم أكثر من 100 عامل بإزالة الحطام الناجم عن الحريق وتعزيز الهيكل يوميا، منذ إخماد الحريق. وتسببت ووعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإعادة بناء الكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاما، في غضون 5 سنوات.