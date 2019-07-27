وزير الشؤون الخارجية العماني يلتقي ظريف في طهران

اجتمع الوزير المسؤول للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي السبت في طهران بنظيره الايراني محمد جواد ظريف. وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية العماني الى طهران في غضون الشهرين الاخيرين حيث قام بزيارة الى طهران يوم 20 ايار /مايو اجرى خلالها محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف. ووصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى العاصمة طهران للقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين لبحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر “تويتر” صباح السبت، إن ابن علوي وصل إلى طهران “سوف يلتقي خلال الزيارة مع معالي جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيرانية حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا”.

المصدر: سبوتنيك + فارس