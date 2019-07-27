“الوفاق البحرينية”: على العالم أن يتحرك إزاء ارهاب الدولة في البحرين.. ودماء الشهداء ستلاحق القتلة

أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن “ما يجري في البحرين من إرهاب دولة يجب أن يسترعي انتباه العالم ويحرك الجانب الإنساني والأخلاقي لدى حكومات ومؤسسات وبرلمانات وأحزاب العالم”، لافتةً إلى أن “النظام الذي يحكم القضاء الفاسد ويدير العقيدة الأمنية غير الوطنية ويمارس كل صور البلطجة والانحدار ويقود البلد نحو الهاوية من خلال أعمال القتل خارج القانون والتعذيب الوحشي الممنهج، والأحكام القضائية الانتقامية المنفلتة مستمر منذ ثمان سنوات في عدم الاكتراث بالقانون الدولي الإنساني ولا يعير أي اهتمام بالقانون الدولي، ويدوس على كل المقررات والمواثيق والنداءات الدولية والانسانية”.

وأكدت جمعية الوفاق في بيان نُشر على حسابها على “تويتر”، أن “هذا الإرهاب لن يزيد شعب البحرين إلا إصراراً وعزماً وصبراً وأن كل المحاولات منذ ثمان سنوات فشلت في إسكات صوت الشعب، وأن العار والخزي والخيانة ستلاحق القتلة والمجرمين الذين مرغت دماء الشهداء انوفهم وحولتهم إلى منبوذين ومطرودين ومتسولين حتى ولو استمروا على كراسيهم بالدماء والنار”.

المصدر: موقع المنار