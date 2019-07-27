إيران تتبوأ المرتبة الـ16 عالمياً في الإنتاج العلمي

أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني في الشؤون البحثية والتقنية رضا ملك زاده عن إحراز إيران المرتبة الـ16 عالمياً في الإنتاج العلمي لعام 2018 فضلا عن استحواذها على المرتبة الـ16 في مجال المقالات العلمية الموثقة والطب السريري.

وقال ملك زاده خلال اجتماع ضم وزير الصحة الإيراني وأعضاء مجلس الأمناء للمؤسسة الوطنية لتنمية البحوث الطبية إن إيران ارتقت 4 مراتب في مجال الطب السريري لافتاً إلى استحواذها للمرتبة الـ7 عالمياً على صعيد صناعة الأدوية حيث تخطت دولاً عديدة كفرنسا في نشر المقالات الموثقة في هذا المجال.

وأضاف أن إيران قد وصلت إلى مرتبة مرموقة على صعيد إنتاج الأدوية حيث باتت مستغنية عن استيرادها مشيداً بجهود الشركات الانتاجية في البلاد.

وتابع: إنه وفقاً للإحصائيات فإن المقالات الإيرانية حققت استقبالاً لافتاً من قبل 118 دولة حيث تم تحميل 480 مقالة عبر الانترنت كما تم الاستشهاد بها أكثر من 74 ألف مرة.

ورجح ارتفاع حجم الإنتاج العلمي للبلاد وتوثيقه على الصعيد الدولي إلى حد كبير في الأشهر القادمة مضيفاً أن 32 بالمئة من المقالات الإيرانية الموثقة تتمتع بإمكانية الدخول الى حيز التطبيق العملي.