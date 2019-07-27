مؤسسة ايرانية تعد اكثر من 4 آلاف حافظ للقرآن في 20 محافظة

اعلن المدير التنفيذي لمؤسسة مهد القرآن ان المؤسسة قامت بإعداد اكثر من 4 آلاف حافظ للقرآن الكريم في 145 فرعا لها في 20 محافظة ايرانية حتى الآن.

وقال “سيد محمود جاووشي” في الاجتماع التنسيقي للدورة الحادية عشرة للاختبار العام لحفظة القرآن الكريم مع الترجمة والتدبر الخاص بحفاظ مؤسسة مهد القرآن في جميع أنحاء البلاد (ترنم وحي)، ان هذه المؤسسة تم تأسيسها عام 1992 من قبل حجة الاسلام فومني حائري، وبدأت نشاطها في طهران بطريقة جديدة في تعليم حفظ ومفاهيم القرآن، ثم توسعت نشاطاتها الى محافظات أخرى.

واضاف: ان مؤسسة مهد القرآن تحولت بعد 27 عاما من نشاطها الى واحدة من اكبر المؤسسات القرآنية في البلاد بحيث لديها حاليا 145 فرعا في 20 محافظة في ايران استطاعات إعداد اكثر من 4 آلاف حافظ للقرآن الكريم.

وتابع جاووشي قائلا: في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، كان عدد حفاظ كل القرآن لايتجاوز العشرة اشخاص ، ولكن زادت اعداد حفظة القرآن الى حد كبير بحيث عبر قائد الثورة عن ارتياحه لهذه الجهود ، وطبعا يتوقع أن يصل عدد حفاظ كل القرآن الى 10 ملايين شخص، والتي يجب أن تكون بالتأكيد حركة عامة وشاملة على المستوى الوطني من أجل استيعاب مزيد من الناشئة والشباب لحركة حفظ القرآن الكريم.

المصدر: وكالة انباء فارس