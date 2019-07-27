الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية التابع لحكومة الوفاق جنوبي العاصمة طرابلس

أعلن “اللواء 73 مشاة” التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على معسكر النقلية التابع لحكومة الوفاق الوطني جنوب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى تواصل الاشتباكات في المنطقة. وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش في تصريح لوكالة سبوتنيك صباح السبت “اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، تقدموا على ثلاث نقاط وتدخل في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية”. وأضاف الخرطوش “اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم تتقدم باتجاه معسكر حمزة وعلى يمين مشروع الدوائر وحتى اللحظة لا زالت الاشتباكات مستمرة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية