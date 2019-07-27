وفد برلماني ليبي يوضح للبيت الأبيض “حقيقة الأوضاع في البلاد”

بحث وفد من مجلس النواب الليبي، الذي مقره في طبرق، مع كبار المسؤولين بالبيت الأبيض خلال زيارته واشنطن، الأوضاع في ليبيا وعددا من القضايا الهامة الأخرى.

وقال مجلس النواب الليبي (الذي لا يعترف بحكومة الوفاق بطرابلس) في بيان صحفي نشره على موقعه، إن “وفدا رفيع المستوى لمجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب، عقد اجتماعا بكبار المسؤولين في البيت الأبيض، ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد للعاصمة الأمريكية واشنطن”.

وأضاف البيان، “الوفد بحث مع مسؤولي البيت الأبيض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس وتوضيح حقيقة الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا الهامة”.

تجدر الإشارة إلى أن المعارك في ليبيا مستمرة بين “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في محيط العاصمة الليبية طرابلس. وقد دعت الأطراف الدولية إلى وقف القتال فورا.

المصدر: وكالات