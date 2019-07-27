بوريس جونسون وترامب يبحثان هاتفيا التوترات الحالية مع إيران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 02:22

بوريس جونسون وترامب يبحثان هاتفيا التوترات الحالية مع إيران (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 27 July، 2019
أخبار موقع المنار

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