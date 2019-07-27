وزارة الصحة بغزة: استشهاد الشاب أحمد محمد عبد الله القرا (23عاما) متأثرا بجراح أصيب بها اليوم برصاص الاحتلال شرق خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 27 2019 - 00:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
26 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال مؤسسة جهاد البناء: خضنا نقاشات جدية من اجل ان تخرج الموازنة قوية
السيد نصرالله: اضافة الى ملاحظاتنا في الحكومة أخذ بعين الاعتبار بعض ملاحظاتنا في لجنة المال والموازنة
السيد نصرالله: حزب الله سيتحمل مسؤولياته في الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني أكثر من أي وقت مضى
السيد نصرالله: مسألة العمال الفلسطينيين في لبنان يجب ان تعالج بشكل أخلاقي وهادئ وانساني
السيد نصرالله: مسألة العامل الفلسطيني في لبنان ترتبط بقضية فلسطين وهذا ليس موضوعا تقنيا انما هو موضوع سياسي واستراتيجي
السيد نصرالله: حزب الله سيتحمل مسؤولياته في الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني أكثر من أي وقت مضى
السيد نصرالله: القول بان حزب الله هو الحاكم في لبنان ليس صحيحا وهذا الكلام يهدف الى القاء كل مساوئ البلاد على الحزب
السيد نصرالله: لم نتدخل ابدا في حادثة قبرشمون وما يتردد بحقنا هو كذب وتزوير للحقائق ومحض افتراء
السيد نصرالله: اذا كان لدى الحزب مشكلة مع احد يقوم بمواجهته مباشرة دون أي خوف
السيد نصرالله: نحن مع انعقاد الحكومة بأسرع وقت لمناقشة حادثة قبرشمون والاتهامات هي للضغط
السيد نصرالله: نحن لا نعطل الحكومة ومستعدون لنكون اول الحاضرين فور دعوة رئيسها لانعقاد الجلسة
السيد نصرالله: ندين سياسة الهدم الاسرائيلية لمنازل الفلسطينيين وهي جزء من صفقة القرن
السيد نصرالله: وقف التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو سلاح بيد السلطة يجب ان تستخدمه
الصحة الفلسطينية: 56 جريحا معظمهم برصاص جنود الاحتلال الصهيوني الحي في الجمعة الـ68 لمسيرات العودة شرق غزة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع: عملية واسعة لسلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي
العميد سريع: تعطل الملاحة الجوية في مطار أبها في عسير السعودية إثر استهداف مرابض الطائرات
مصدر يمني: الجيش واللجان الشعبية يحبطون هجوماً للعدوان السعودي من 3 محاور في منطقة الربوعة في عسير السعودية
الحشد الشعبي العراقي يحبط هجوما صاروخيا غرب محافظة الأنبار بالتعاون مع قوة من جهاز المخابرات الوطني
العراق: 6 شهداء من عائلة واحدة بهجوم مسلح على سيارة مدنية قرب احدى القرى بقضاء داقوق في كركوك
بيونغ يانغ: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يختبر "نوعا جديدا" من الصواريخ في تحذير للجنوبيين
الشرطة الأميركية: مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار في لوس أنجلوس الأميركية
الجيش الأميركي يقر بتورط 16 من قوات "المارينز" بتهم تتعلق بالإتجار بالبشر
وزارة الخزانة الاميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف 10 افراد بينهم أولاد زوجة الرئيس الفنزويلي و13 مجموعة
تحرير 4 مواطنين أتراك اختطفوا قبل اسبوع في ولاية كوارة غربي نيجيريا
وزارة الصحة بغزة: استشهاد الشاب أحمد محمد عبد الله القرا (23عاما) متأثرا بجراح أصيب بها اليوم برصاص الاحتلال شرق خان يونس
منذ 5 mins
27 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
السيد نصرالله: لانعقاد الحكومة ونحترم حلفاءنا ولا نفرض عليهم اي شي
رمي نفايات في محيط مجرى النهر البارد واستياء السكان
اصابة سوري برصاصة طائشة عند مفرق ايعات
ترامب: لا ألوم تركيا على شرائها منظومات “إس-400” الروسية (روسيا اليوم)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}