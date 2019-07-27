وزارة الصحة بغزة: استشهاد الشاب أحمد محمد عبد الله القرا (23عاما) متأثرا بجراح أصيب بها اليوم برصاص الاحتلال شرق خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 00:48

وزارة الصحة بغزة: استشهاد الشاب أحمد محمد عبد الله القرا (23عاما) متأثرا بجراح أصيب بها اليوم برصاص الاحتلال شرق خان يونس

منذ 5 mins 27 July، 2019
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