ترامب: لا ألوم تركيا على شرائها منظومات “إس-400” الروسية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2019 - 00:48

ترامب: لا ألوم تركيا على شرائها منظومات “إس-400” الروسية (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 26 July، 2019
أخبار موقع المنار

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