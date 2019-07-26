واشنطن توافق على دمج “تي موبايل” و”سبرينت” بصفقة قيمتها 26 مليار دولار

وافقت سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الجمعة على عملية دمج بين شركتي الاتصالات “تي موبايل” و”سبرينت” بقيمة 26 مليار دولار في صفقة تجمع ثالث ورابع أكبر مشغلي هذا القطاع.

تهدف الصفقة إلى إنشاء مشغل يحتل المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة للتنافس مع رواد القطاع “فريزون” و”ايه تي اند تي”.

وتنص الصفقة على بيع “سبرينت” بعض عملياتها المدفوعة مسبقا لشبكة “ديش” للسماح بقيام منافس جديد، وكذلك سحب بعض أصولها.

تقول “تي موبايل” التي تملكها “دويتش تيلكيوم”، ومقرها ألمانيا. و”سبرينت” التي يسيطر عليها “سوفت بنك” الياباني أن الدمج سيسمح لهما بمنافسة افضل ضد الشركات الكبرى بينما تنتقل الصناعة إلى الجيل الخامس في شبكة الانترنت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية