اصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال لخيمة اعتصام في حي وادي الحمص بقرية باهر في مدينة القدس المحتلة بالقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 20:10

اصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال لخيمة اعتصام في حي وادي الحمص بقرية باهر في مدينة القدس المحتلة بالقوة

منذ 16 mins 26 July، 2019
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