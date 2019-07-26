وزير الشؤون الأوروبية الألماني لجونسون: اهدأ ودعنا نتحدث

حث مايكل روث وزير الشؤون الأوروبية الألماني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة على أن “يهدأ” وقال”إن الحوار يجب أن يكون طريق المضي قدما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلا من الاستفزاز”.

وقال روث لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية “رسالتي لرئيس الوزراء البريطاني الجديد واضحة بوريس الحملة الانتخابية انتهت، هدئ نفسك يجب أن نكون منصفين مع بعضنا البعض”.

وتابع قائلا “الاستفزازات الجديدة لن تفيد.. لكنه الحوار. هذا هو الشيء المتوقع من زعيم لدولة صديقة لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية