السيد نصر الله: استنكر السياسة الاسرائيلية بالهدم في القدس وهذا يأتي في اطار التمهيد لصفقة القرن وانوه بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العدو والحقيقة ان الاسرائيلي يخاف من وقف التنسيق الامني معه فهذا ما يوجعه وهذا السلاح موجود بيد السلطة وتستطيع اللجوء اليه – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: استنكر السياسة الاسرائيلية بالهدم في القدس وهذا يأتي في اطار التمهيد لصفقة القرن وانوه بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العدو والحقيقة ان الاسرائيلي يخاف من وقف التنسيق الامني معه فهذا ما يوجعه وهذا السلاح موجود بيد السلطة وتستطيع اللجوء اليه