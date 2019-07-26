السيد نصر الله: اذا تم دعوة الى جلسة للحكومة سنحضر ومع طرح ملف قبرشمون ونحن لا نضغط على المير ارسلان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 20:10

السيد نصر الله: اذا تم دعوة الى جلسة للحكومة سنحضر ومع طرح ملف قبرشمون ونحن لا نضغط على المير ارسلان

منذ 1 ساعة 26 July، 2019
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