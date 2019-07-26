السيد نصر الله: القرار الذي يأخذه المير طلال ارسلان نحن معه فيه ولا احد يكبر ملف قبرشمون كي يهرب من المسؤولية ولتضييع الموضوع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 20:10
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال مؤسسة جهاد البناء: خضنا نقاشات جدية من اجل ان تخرج الموازنة قوية
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السيد نصرالله: حزب الله سيتحمل مسؤولياته في الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني أكثر من أي وقت مضى
السيد نصرالله: مسألة العمال الفلسطينيين في لبنان يجب ان تعالج بشكل أخلاقي وهادئ وانساني
السيد نصرالله: مسألة العامل الفلسطيني في لبنان ترتبط بقضية فلسطين وهذا ليس موضوعا تقنيا انما هو موضوع سياسي واستراتيجي
السيد نصرالله: حزب الله سيتحمل مسؤولياته في الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني أكثر من أي وقت مضى
السيد نصرالله: القول بان حزب الله هو الحاكم في لبنان ليس صحيحا وهذا الكلام يهدف الى القاء كل مساوئ البلاد على الحزب
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مصدر يمني: الجيش واللجان الشعبية يحبطون هجوماً للعدوان السعودي من 3 محاور في منطقة الربوعة في عسير السعودية
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بيونغ يانغ: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يختبر "نوعا جديدا" من الصواريخ في تحذير للجنوبيين
الشرطة الأميركية: مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار في لوس أنجلوس الأميركية
الجيش الأميركي يقر بتورط 16 من قوات "المارينز" بتهم تتعلق بالإتجار بالبشر
وزارة الخزانة الاميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف 10 افراد بينهم أولاد زوجة الرئيس الفنزويلي و13 مجموعة
تحرير 4 مواطنين أتراك اختطفوا قبل اسبوع في ولاية كوارة غربي نيجيريا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد نصر الله: القرار الذي يأخذه المير طلال ارسلان نحن معه فيه ولا احد يكبر ملف قبرشمون كي يهرب من المسؤولية ولتضييع الموضوع
منذ 1 ساعة
26 July، 2019
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