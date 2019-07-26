السيد نصر الله: القرار الذي يأخذه المير طلال ارسلان نحن معه فيه ولا احد يكبر ملف قبرشمون كي يهرب من المسؤولية ولتضييع الموضوع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 20:10

السيد نصر الله: القرار الذي يأخذه المير طلال ارسلان نحن معه فيه ولا احد يكبر ملف قبرشمون كي يهرب من المسؤولية ولتضييع الموضوع

منذ 1 ساعة 26 July، 2019
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