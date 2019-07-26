السيد نصر الله: نتامل ان يجلس زعماء الطائفة الدرزية للتفاهم ونحن مع ان يناقش ملف قبرشمون في الحكومة وهذا امر طبيعي لانه كان هناك احد الوزراء كاد ان يقتل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 20:11

السيد نصر الله: نتامل ان يجلس زعماء الطائفة الدرزية للتفاهم ونحن مع ان يناقش ملف قبرشمون في الحكومة وهذا امر طبيعي لانه كان هناك احد الوزراء كاد ان يقتل

منذ 2 ساعة 26 July، 2019
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