السيد نصر الله: لو كان حزب الله حاكما لبنان لكنا منذ اليوم الاول حولنا حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 18:39
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وزارة الخزانة الاميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف 10 افراد بينهم أولاد زوجة الرئيس الفنزويلي و13 مجموعة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد نصر الله: لو كان حزب الله حاكما لبنان لكنا منذ اليوم الاول حولنا حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي
منذ 11 mins
26 July، 2019
التعليقات
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