السيد نصر الله: هناك في لبنان من يصوّر ان حزب الله هو من يحكم ويسيطر على الحكومة ومجلس النواب وغيرها من الادارات، والحقيقة ان حزب الله ليس حاكما للبنان بل ما يجري خلاف رغبته – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 18:38

السيد نصر الله: هناك في لبنان من يصوّر ان حزب الله هو من يحكم ويسيطر على الحكومة ومجلس النواب وغيرها من الادارات، والحقيقة ان حزب الله ليس حاكما للبنان بل ما يجري خلاف رغبته

منذ 12 mins 26 July، 2019
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